Dudu Azevedo celebra sucesso na carreira musical e no streaming

Dudu Azevedo conta sobre os seus novos projetos e comemora sua dedicação à carreira musical: 'Tenho sido muito feliz'

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h54

O ator e baterista Dudu Azevedo (43) está colhendo os frutos de sua dedicação em várias áreas de sua carreira. Atualmente, ele está curtindo o sucesso da banda Tianastacia e também está com vários projetos no streaming. Ao fazer um novo ensaio fotográfico, o artista contou mais sobre a boa fase em sua vida profissional.

“Sempre fui inquieto e muito produtivo. Os fechamentos de ciclos na minha vida sempre foram muito claros e, na maioria deles, as mudanças foram grandes e profundas”, disse ele, que está adorando a fase mais musical. "Recentemente mergulhei ainda mais fundo na música com o TIANASTACIA. Temos feito muitos shows e a sensação de estar no palco tocando e cantando pra milhares de pessoas, músicas autorais que tornam isso tudo ainda mais especial, é algo parecido com fazer um gol em final de campeonato. Tenho sido feliz na música de uma maneira inédita, porque sempre toquei, sempre fiz muitos shows, sempre compus, mas nunca como tenho feito agora", declarou.

Então, o ator contou também sobre os seus projetos de audiovisual. "No Streaming as novidades também são incríveis. De Novembro de 2021 a fevereiro de 2022 filmei no sertão do Ceará uma série que certamente foi uma das experiências mais ricas e prazeirosas que já vivi nesses 30 anos na profissão de ator. O Cangaceiro do Futuro é um produto NETFLIX e deve ser lançado no segundo semestre desse ano. Muitos artistas e criadores talentosos reunidos pra contar uma história mágica e muito engraçada!", afirmou.

"Recentemente foi lançado o longa Nunca Fomos Tão Modernos, longa que produzi e atuei. Diga-se de passagem, um filme que vem da mesma linhagem do “Odique”, de 2002. Produções que fazemos com recursos próprios desde a criação até a finalização. Além desses projetos ainda estão pra ser lançados outros dois filmes; O Fervo, dirigido por Felipe Joffily e La Situación Perrengue, dirigido por Tomas Portelalla", concluiu.

Confira o novo ensaio fotográfico de Dudu Azevedo: