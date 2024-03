Duda Santos revela como conseguiu primeiro trabalho na TV: 'Foi muito rápido'

Intérprete de Maria Santa na primeira fase de Renascer, Duda Santos revela em entrevista à CARAS Brasil como conseguiu oportunidades na TV

Duda Santos (22) alcançou o estrelato ao interpretar Maria Santa na primeira fase de Renascer. Até chegar ao protagonismo da principal faixa de novelas da Globo, não foi nada fácil. Ainda aos 16 anos, ela enviou uma direct para o perfil da emissora no Instagram falando sobre seu sonho de ser atriz e as dificuldades enfrentadas para estudar teatro.

Logo depois, sem qualquer relação com a mensagem enviada, ela conseguiu a chance de fazer uma participação em Malhação: Toda Forma de Amar (2019). Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo revela como conseguiu sua primeira oportunidade na TV e reflete sobre as oportunidades para mulheres de comunidades no audividual.

"A minha carreira é muito recente, trabalhava como modelo e em lojinhas da comunidade onde morava. Me chamaram para fazer um teste pra Malhação e eu fui. Passei, foi muito legal uma participação como Paula, acho que as coisas aconteceram. Olhando hoje, eu digo que as coisas conteceram rápido. Foi um caminho bonito o dia após dia, um passo de cada vez, peguei Travessia, fiz alguns filmes, mas não vou falar que foi tão difícil", conta ela.

Apesar de ter contado com a sorte, além do talento natural, ela observa que as oportunidades para meninas da nova geração são mais fáceis. Mesmo tendo sido descoberta por um agente de talentos, ela garante que as chances estão nos lugares mais improváveis.

"Talvez pra outras gerações tenha sido mais difícil, mas enquanto mulher quando a gente conquista o lugar do protagonismo e está caminhando, acho que sempre tem quem duvide da nossa capacidade. eu mesma duvidei de mim. As pessoas me fizeram acreditar que eu não era capaz, eu acreditei que isso era muito distante e que talvez nunca acontecesse", relembra.

Direitos iguais

No mês da Mulher, Duda Santos afirma que todas estão numa crescente no que diz respeito a direitos iguais no trabalho e na sociedade. No entanto, a atriz de Renascer reconhece que ainda fata muito para o objetivo da igualdade seja alcançado.

"É um passo de cada vez, acho que vai demorar um pouco para estarmos num lugar igualitário, pras mulheres ganhar a mesma coisa que os homens, digo o sslário igual o deles, ser respeitada como eles são. Estamos numa luta constante, não só eu como uma galera incrível e linda. O audiovisual está mostrando para muitas meniinas que é possível", conclui.