Duda Reis posa sorridente e exibe a barriguinha da gravidez

Ao que parece, Duda Reis está radiante com a espera do primeiro filho, que é fruto do seu casamento com Eduardo Nunes. A atriz sempre faz questão de exibir a barriguinha já saliente dos três meses de gestação.

Nesta quarta-feira, 10, a artista compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece na frente do espelho. Na imagem, a famosa surgiu com um maiô de poá e com a mão apoiada na barriga, enquanto sorria.

"Ê sorrisão", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeros comentários. "A mamãe chega a sorrir com os olhos", escreveu uma seguidora. "Que linda", comentou outra internauta.

Duda Reis está grávida pela primeira vez! O anúncio oficial aconteceu na última semana e a influenciadora digital usou as redes sociais para anunciar que está esperando o primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes, com quem se casou em uma cerimônia intimista em novembro do ano passado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a nova mamãe publicou o vídeo do momento em que descobriu a gestação. "É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", inicou ela na legenda da postagem.

Ela também revelou que a descoberta aconteceu no dia 14 de maio, ou seja, a famosa esperou completar as 12 semanas de gestação para poder contar a grande novidade aos fãs. "Estou há 8 dias atrasada, e vou fazer (o teste). Estou nervosa", confessou. Na sequência, ficou boquiaberta e se emocionou. "Gente, eu jurava que não ia dar. Eu não acredito. Meu Senhor", celebrou a mais nova mamãe do pedaço.