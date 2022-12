Duda Reis deixa seguidores babando em foto com shortinho de couro e barriga de fora

Influenciadora Duda Reis aposta em shortinho de couro e top mínimo para deixar seguidores sem ar

Nesta quinta-feira, 1, a influenciadora Duda Reis (21) decidiu exceder os limites da beleza. Em suas redes sociais, ela surge em cliques sensuais com um look mínimo, que deixou os seguidores babando com sua beleza.

“Tu tem o jeitinho de paty”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece usando um shortinho de couro apertado, completando o look com um top branco mínimo, deixando sua barriga chapada de fora.

Nos comentários, os seguidores da modelo foram à loucura com a beleza dela. “Você não merece só palmas, mas merece o Tocantins inteiro”, brincou uma. “O perfil da Maria Eduarda é um museu cheio de obras de arte”, elogiou outra. “Você veio da Grécia? Porque é uma deusa”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Duda Reis com shortinho de couro e top branco que deixou seguidores sem ar:

Duda Reis abre as portas do seu apartamento para a Revista CARAS

Maturidade, segurança e alegria, agora, são palavras de ordem para Duda Reis (21). Mas engana-se quem pensa que seu empoderamento aconteceu tão rapidamente. “Precisei me curar primeiro. Hoje me sinto feliz e realizada em todas as áreas da minha vida”, diz ela, em seu lar paulistano. Tal constatação vem após ela superar uma série de episódios: um relacionamento abusivo, a exposição de sua vida pessoal, além de distúrbios alimentares. “Já não sou insegura a ponto de acreditar que a opinião do outro me define”, afirma ela, que redescobriu o talento no teatro e acaba de encerrar a temporada do espetáculo O Último Mafagafo. A produção, aliás, deve voltar aos palcos no próximo ano.

Na busca por ajudar mulheres que passaram pelos mesmos traumas, em 2021, Duda criou, junto com a amiga e advogada Izabella Borges, o Instituto Survivor, no qual mulheres recebem apoio psicológico profissional. “Eu sentia que precisava fazer alguma coisa. Conversando com a Iza, surgiu a ideia para o instituto. Na época, lembrei de algo que meu pai me disse uma vez: ‘Você vai curar os outros no lugar que você foi mais ferida’. E foi realmente assim. Recebi minha cura ajudando outras mulheres”, diz Duda. Atualmente, ela ainda celebra a chance de viver um amor leve e tranquilo ao lado do empresário Eduardo Nunes e faz planos para o futuro: “Casamento e uma casa cheia de filhos”. Veja as fotos do apartamento de Duda Reis aqui.