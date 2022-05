Duda Reis abre o coração e fala sobre a carreira como influenciadora e projetos futuros

Em conversa com a CARAS Brasil, Duda Reis, abriu seu coração e falou sobre sua carreira como influenciadora

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 14h15

Na última sexta-feira, 13, a atriz e influenciadora Duda Reis (20) conversou com a CARAS Brasil e revelou seus planos futuros e falou sobre a sua carreira como influenciadora.

Durante a entrevista, Duda Reis falou sobre influenciar as pessoas e como ela se sente tendo este papel entre seu público, seus quase 10 milhões de seguidores: "Eu penso muito antes de postar algumas coisas, então eu acabo pesando um pouco. Eu tenho tentado trazer de uma maneira mais leve...", começa Duda.

"Eu tenho tanto medo de impactar de uma maneira ruim que às vezes eu fico, não, sei, medo de ser mal interpretada. Às vezes vem um medo de ser tão espontânea, desenvolvi isso em mim, e eu penso muito antes de postar, então às vezes eu perco muito a minha espontaneidade pensando", revelou Duda.

A influenciadora também falou como reage aos comentários ofensivos, e segundo Duda, não são coisas levadas para sua vida.

Recentemente, Duda Reis participou do Hora do Faro, no quadro 'Vai dar namoro", e durante o bate-papo com a CARAS, falou sobre o quão divertido foi gravar o programa: "Eu sou expressiva, e fizeram muito meme com a minha cara. Então foi muito engraçado gravar, o Rodrigo até falou 'Duda, você é muito figura, você fala mesmo' e eu falo, gente! Foi muito divertido", contou.

Sobre os planos futuros, a atriz garante uma 'Duda empreendedora' em 2022, com o seu projeto, o Instituto Survivor, assim como a carreira como atriz, que promete voltar com tudo.

Veja a entrevista de Duda Reis para a CARAS Brasil: