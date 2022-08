Duda Nagle surge ao lado de Leda Nagle e Zoe fazendo caras e bocas em fotos divertidas

Duda Nagle curtiu um momento divertido ao lado da mãe, Leda e da filha, Zoe, enquanto faziam caras e bocas para algumas fotos

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 18h24

Nesta segunda-feira, 29, Duda Nagle (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da mãe, Leda Nagle (71) e da filha, Zoe (3). O ator publicou uma série de fotos encantadoras, onde aparece coladinho ao lado de sua família.

Nas imagens, pai, filha e avó aparecem fazendo caras e bocas para as lentes das câmeras, enquanto davam altas gargalhadas e trocavam caricias. Na legenda, o papai babão apenas escreveu: "Que alegria!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: " Que alegria na casa da vovó! ", escreveu um. "É bom demais!", falou outro. "Família linda!", disse ainda um terceiro.

Confira as fotos de Duda Nagle, Leda Nagle e Zoe aparecem se divertindo na frente das câmeras:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Duda Nagle relembra lindos registros da viagem em família para Bahamas

Recentemente, Duda Nagle aproveitou o clima de TBT para lembrar com carinho de uma viagem em família que fez para as Bahamas. Para isso, o ator fez um vídeo onde juntou vários registros com a esposa, Sabrina Sato e com a filha, Zoe, curtindo esse momento e encantou seus seguidores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!