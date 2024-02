Duda Nagle se nega a falar sobre o namoro com a ativista Michele Balsamão

Ex-marido de Sabrina Sato assumiu namoro com a corretora de imóveis e ativista Michele Balsamão Morais, quase um ano após separação da apresentadora

Duda Nagle (40) virou assunto nas redes sociais recentemente, após assumir o namoro com Michele Balsamão Morais, que é ativista pelo fim da violência contra as mulheres. O relacionamento veio à tona quase um ano após o fim do casamento dele com a apresentadora Sabrina Santo (43), em março de 2023. O ex-casal, que ficou junto por sete anos, tem uma filha, a pequena Zoe, de 5 anos.

A CARAS Brasil procurou Duda para falar sobre o assunto. Por meio de sua assessoria de imprensa, ele comunicou que, no momento, não pretende se manifestar. Michele também foi procurada, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.

No dia 10 de fevereiro, o ator compartilhou fotos, assumindo o romance com Michele. “Momentos simples, belas memórias”, escreveu ele, em publicação no Instagram.

A moça é corretora de imóveis, com atuação no segmento de luxo, e utiliza suas redes sociais para divulgar as mansões e apartamentos que estão à venda. Atualmente, ela tem 46 mil seguidores no Instagram.

Apaixonada por atividades físicas, Michele também é ativista pelo fim da violência contra as mulheres, divulgando o Projeto Justiceiras, que oferece atendimento online em diversos âmbitos para as vítimas.