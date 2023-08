Duda Nagle esbanja fofura ao curtir dia na praia com a filha Zoe: "Paizão"

O ator Duda Nagle curtiu dia ensolarado no Rio de Janeiro junto de sua filha, Zoe; confira as fotos encantadoras!

Nesta sexta-feira, 11, o ator Duda Nagle estourou o fofurômetro ao compartilhar novos ao lado de Zoe, sua filha do relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. O gato curtiu um dia delicioso junto da tia da pequena, sua irmã Adriana Nagle.

Juntos, os três aproveitaram um dia de sol na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, cidade natal de Duda. E o dia delicioso rendeu uma sessão de fotos encantadora, compartilhada pelo ator no Instagram.

"Tarde de sol e praia com a titia no meu RJ", escreveu o ator na publicação. Nas fotos, Duda posou ao lado de Adriana e Zoe com um sorrisão. Em seguida, ele apareceu se divertindo horrores com a pequena na beira do mar. Por fim, ele deixou seus fãs babando com clique saindo do mar.

E é claro que seus seguidores não perderam por elogiar as novas fotos. "Meus amores!", disse Leda Nagle, mãe de Duda e avó de Zoe. "Um homem é um homem", enalteceu admiradora. "Um Deus grego esse Duda, um paizão pra Zoe", disparou outra. "Gente, já estão abertas as inscrições para boadrasta da Zoe?", brincou mais uma. "Lindos! Feliz dia dos pais", lembrou outra, por fim.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Duda Nagle desembarca no Rio de Janeiro com Zoe

Mais cedo na semana, Zoe foi vista desembarcando em retorno dos Estados Unidos ao lado da mãe, Sabrina Sato, com semblante visivelmente triste. Contudo, logo em seguida, na última quarta-feira, 8, seu humor havia mudado quando ela foi flagrada ao lado do pai em um aeroporto no Rio de Janeiro. E desta vez, a pequena estava feliz da vida com Duda Nagle.

Nos cliques feitos no aeroporto, a menina, que tem apenas quatro aninhos, deu um show de fofura e carisma enquanto se divertia entre os corredores do aeroporto. Estilosa, ela apareceu vestida de rosa pilotando sua mala de rodinhas colorida com o apoio do pai, que também sorri e esbanja simpatia para as câmeras após retornar de São Paulo com a filhota.

Clique aqui e confira as fotos!