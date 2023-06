Duda Nagle entrega desafios em cena de novo filme de ação

Em entrevista à CARAS Brasil durante a pré-estreia do filme Tração, Duda Nagle entregou que passou por desafios em cenas de ação

Duda Nagle (40) integra o elenco de Tração, filme de ação nacional que estreia em 29 de junho. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entregou os desafios que enfrentou em cena para a gravação do longa. Durante a pré-estreia do longa, que aconteceu nesta segunda-feira (19) em São Paulo, ele revelou ter passado um perrengue para gravar cenas no frio e que saiu dolorido de cenas em que precisou lutar.

Tração conta a história de Ajax, interpretado por Marcos Pasquim, um piloto profissional de motocross que sofre pela perda da mãe de sua filha. Até que um dia, Ajax e seus amigos são abordados pelo político milionário, DiMello (Nelson Freitas), com a proposta de uma grande competição com várias categorias de motos e muito dinheiro.

Entretanto, elas acabam caindo em uma armadilha e usam da velocidade sobre rodas para escapar desse golpe. O elenco ainda conta com André Luis, André Ramiro, Mauricio Meirelles, Fiuk, Paola Rodrigues e Bruna Altieri.

"A gente estava fazendo uma perseguição de carro que era um um jipe que parecia um controle remoto gigante, só que era o dia mais frio do ano, geada lá em Santa Catarina, a gente dirigindo um carro sem vidro em alta velocidade e cinema tem que repetir tudo 500 vezes. Também teve uma cena de luta também em cima de uma ponte... uma sequência de luta com tiroteio com confusão, sai arrebentado, todo dolorido", contou o ex-marido de Sabrina Sato.

"O meu personagem é uma figura enigmática assim eu tenho que me controlar para não dar spoiler. Ele chega para para dar uma uma virada assim na história positiva e eu pude usar várias técnicas de estudo, eu brinco que são estudos das artes dramáticas e marciais, porque é a mistura de luta com armas, as artes marciais, com as artes dramáticas", completou no intérprete de John.