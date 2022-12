Dua Lipa estaria com possível novo affair, afirma site norte-americano

Cantora Dua Lipa está sendo apontada como affair de rapper amigo de Anitta que fez música com nome da britânica

De acordo com o site de fofocas Page Six, a cantora britânica Dua Lipa (27) estaria com um novo romance! Após negar os boatos de que estaria saindo com o apresentador do The Daily Show, Trevor Noah (38), o site confirmou que ela estaria em um affair com o rapper Jack Harlow (24).

Segundo o site, Dua está vivendo um romance com Jack, que é amigo conhecido da cantora Anitta (29). O rapper inclusive tem uma música com o nome da sua suposta atual namorada, incluída em seu último álbum.

O Page Six afirma que em março deste ano, Jack ligou para Dua Lipa pedindo autorização para batizar a faixa com o nome da cantora, antes do lançamento do álbum, e desde então, os pombinhos começaram a trocar mensagens.

No último mês, Jack Harlow foi visto em diversos eventos acompanhando a britânica, mas só se conheceram pessoalmente em novembro, durante o evento “Variety Hitmakers Brunch”, realizado em Los Angeles. De acordo com o site, ela teria ficado “bastante apaixonada” pelo artista.

Além de Anitta, Jack tem grande admiração pelo Brasil. Em março deste ano, o cantor veio ao país para participar de um festival, onde aproveitou e conheceu o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Em seu Instagram, ele fez questão de mostrar o encontro e escreveu: "Meu herói antes de eu querer ser um rapper".

No mês de setembro, Dua Lipa passou pelo Brasil realizando alguns shows, e foi clicada no Rio de Janeiro enquanto fazia exercícios em seu dia de folga. A morena foi vista na varanda do Copacabana Palace praticando ioga com uma roupa preta casual e confortável, com os cabelos presos.