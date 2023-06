Drama na família: saiba quem é a mãe do filho de Belo que acaba de ser preso

Saiba quem é a mãe do filho de Belo; há dois anos, outra filha do ex-casal foi presa

A prisão do filho do cantor Belo nesta terça-feira, 13, gerou muitas dúvidas dos fãs. Isso porque eles tentaram lembrar quem é a mãe de Arthur PauloVieira, que foi encaminhado para a delegacia após ser pego com drogas em uma rodoviária no Rio de Janeiro.

Aos 29 anos, o rapaz é fruto do relacionamento de Belo com Elisa Silva. Ela é mãe dos quatro filhos do pagodeiro em um relacionamento que começou na época em que ele ainda fazia parte do grupo Soweto.

Nas redes sociais, ela costuma publicar várias fotos do passado. Além de Arthur Paulo, ela também é mãe de Ingrid, Paula e Isadora, todos filhos do cantor. Ela, porém, está afastada das redes sociais há muito tempo.

Em 2021, foi a vez de Isadora ser presa após se envolver com uma quadrilha especializada em golpes. Na época, ela publicou uma oração nas redes sociais. "Deus, cuida do meu filho, prepare o caminho e guie seus passos. Sei que não posso estar com ele em todos os momentos, mas eu peço: Senhor, vai onde eu não posso ir e projeta de todo mal", dizia a publicação.

O rapaz foi detido pela polícia militar no Rio de Janeiro, informou o site g1. O filho do cantor foi flagrado com uma pequena quantidade de drogas em uma rodoviária e foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Por enquanto, a situação dele não foi divulgada na imprensa ou pela família.

Ignorou a prisão

O cantor Belo aproveitou a tarde desta terça-feira, 13, para realizar mais um ensaio para o quadro Dança dos Famosos, da Globo, nos estúdios da emissora. Ele compartilhou uma selfie ao lado da balarina que é a sua professora e esbanjou um sorrisão.

Na imagem, ele escreveu: “E vamos de ensaio minha partner querida, Camila Lobo”. Vale lembrar que o nome dele está nas manchetes da internet nesta terça-feira por causa do seu filho mais velho, Arthur Paulo Vieira.