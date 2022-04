Douglas Silva encanta ao postar cliques com a mulher e as filhas: "Tudo por vocês"

O ex-BBB Douglas Silva se declarou para a mulher, Carol Brito, e as duas filhas, Maria Flor e Morena

Douglas Silva (33) encantou os seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua esposa e filhas.

Em seu perfil no Instagram, o terceiro colocado do BBB 22 compartilhou duas fotos: na primeira ele aparece ao lado das duas filhas, Maria Flor (10) e Morena (1). Na segunda, o ator está agarradinho com a esposa, Carol Brito.

Na legenda da publicação, DG, como ficou conhecido no reality show, se declarou para a família. "Meu momento com elas e para elas… e posso dizer que sai ainda mais apaixonado! Obrigado por tudo @carolsamarao @mariaflorsamarao tudo por vocês, sempre!", escreveu ele.

Os seguidores se derreteram pelos cliques. "Família linda", disse uma seguidora. "Lindos. Toda felicidade do mundo para vocês", desejou outra. "Família de milhões", comentou uma terceira.

Encontro especial

Pedro Scooby (33), Paulo André (23) e Douglas Silva estão mostrando que a amizade permanece firme e forte fora do confinamento. Na noite desta última quinta-feira, 28, os amigos se encontraram com o rapper carioca Filipe Ret (36), de quem o atleta olímpico declarou que é fã desde 2013, em uma festa no Rio de Janeiro.

