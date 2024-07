Donald Trump fala sobre atentado: ‘Eu deveria estar morto’

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump concedeu sua primeira entrevista após atentado em evento e desabafa sobre o ocorrido

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sofreu um atentado no último final de semana durante um evento político. Ele foi atingido de raspão por um tiro na orelha e a equipe de segurança precisou agir rapidamente para socorrê-lo. Agora, ele concedeu sua primeira entrevista aos jornais The Washington Examiner e do New York Post após o ocorrido e desabafou.

"É uma experiência muito surreal, e você nunca sabe o que vai fazer até que uma coisa dessas aconteça. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto", disse ele, e completou: "O médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso, ele chamou de milagre".

Então, ele comentou que mudou o seu discurso político após o atentado, já que iria atacar mais diretamente o seu rival, Joe Biden, mas decidiu usar outro assunto. "Quero tentar unir nosso país, mas não sei se isso é possível. As pessoas estão muito divididas. Esta é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido dois dias atrás", afirmou.

Além disso, Trump explicou o motivo para pedir que os agentes da segurança deixassem que ele pegasse seus sapatos após ter sido protegido por eles. "Os agentes me atingiram com tanta força que meus sapatos saíram, e eles estavam apertados", disse ele, que foi visto pedindo algumas vezes para se abaixar e pegar os calçados.

Trump anunciou lançamento de ‘bíblia patriota’:

Além de ex-presidente, Donald Trump pode adicionar uma nova ocupação em seu currículo. Isso porque ele também começou a empreender no ramo editorial e divulgou seu primeiro exemplar, a "bíblia do patriota". Prometendo "fazer a América rezar de novo", ele promoveu textos históricos e religiosos no livro, que está disponível por aproximadamente R$ 299.

Depois de ser banido das redes sociais convencionais, Trump apostou em seu próprio meio de comunicação, o Truth Social, onde divulgou o lançamento. Em um vídeo, o ex-presidente dos Estados Unidos explicou que a Bíblia é seu livro favorito e que possui várias edições em casa. Por isso, ele decidiu se aventurar em uma nova versão, chamada de 'Deus Abençoe os EUA'; saiba mais!