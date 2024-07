Donald Trump é retirado às pressas de comício e surge sangrando após tiros

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é retirado às pressas de comício após sons de tiros durante campanha de reeleição; assista ao momento!

Neste sábado, 13, Donald Trump foi retirado às pressas de um comício após uma suposta tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia. Durante seu discurso de campanha para reeleição, o ex-presidente dos Estados Unidos precisou sair correndo quando tiros foram ouvidos. Posteriormente, ele foi visto sangrando e sua equipe atualizou seu estado.

Em busca da reeleição, Trump realizava mais um de seus discursos ao lado de seus apoiadores quando os barulhos foram ouvidos. Logo em seguida, o ex-presidente foi atingido por algo próximo ao rosto e colocou a mão na orelha assustado. Agentes do Serviço Secreto o cercaram e tentaram protegê-lo dos tiros, enquanto evacuavam o local. O momento foi transmitido em uma live em suas redes sociais.

Logo após o ocorrido, Trump foi visto sendo retirado do local com sangue no rosto, próximo à orelha, onde ele colocou a mão. Ele também levantou o punho e disse ‘lute’ enquanto saía. Conforme relatado pelo porta-voz do ex-presidente, Steven Cheung, ele está sendo examinado em um centro médico e está bem, mas ainda não se tem mais informações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Além disso, não há informações adicionais sobre se outras pessoas foram atingidas pelos tiros, mas a área foi evacuada e o local do comício agora é considerado uma cena de crime ativa. Segundo divulgado pelo G1, o Serviço Secreto, que escoltou o ex-presidente até o atendimento médico, já iniciou uma investigação.

Além de buscar encontrar o responsável pelo atentado, também estão tentando entender as razões por trás do crime: "Esta é agora uma investigação ativa e mais informações serão divulgadas quando disponíveis", eles informaram. Vale lembrar que Trump foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021. Agora, Donald Trump tenta se reeleger em uma disputa contra o atual presidente, Joe Biden.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Trump anunciou lançamento de ‘bíblia patriota’:

Além de ex-presidente, Donald Trump pode adicionar uma nova ocupação em seu currículo. Isso porque ele também começou a empreender no ramo editorial e divulgou seu primeiro exemplar, a "bíblia do patriota". Prometendo "fazer a América rezar de novo", ele promoveu textos históricos e religiosos no livro, que está disponível por aproximadamente R$ 299.

Depois de ser banido das redes sociais convencionais, Trump apostou em seu próprio meio de comunicação, o Truth Social, onde divulgou o lançamento. Em um vídeo, o ex-presidente dos Estados Unidos explicou que a Bíblia é seu livro favorito e que possui várias edições em casa. Por isso, ele decidiu se aventurar em uma nova versão, chamada de 'Deus Abençoe os EUA'; saiba mais!