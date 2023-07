Domitila revela que recebeu não de Boninho antes de entrar no BBB: 'Meu coração parou'

Durante sua entrevista para o Podcast CARAS, Domitila abriu o jogo sobre reunião com Boninho antes do BBB

Domitila Barros (39) marcou o BBB 23 como uma das competidoras do reality show. Durante sua entrevista para o Podcast CARAS, que já está disponível, a ex-BBB abriu o jogo sobre reunião com Boninho (61) e revelou que recebeu não do diretor antes de entrar no programa: "Meu coração parou".

"Não senti em nenhum momento que tinha que provar nada. É difícil, mas é sobre você. Se for quem você é, eles vão ver e está tudo certo", compartilhou Domitila sobre a reunião com Boninho antes de entrar no BBB. "Depois, quando essa reunião acaba, eu falo: 'Ok Boninho. Inclusive, só para você ficar sabendo, vou ficar aqui no Rio nas próximas duas semanas. Aluguei um lugar, porque vai que você decide que vai querer me levar, aí já estou aqui. Não tem problema, vou investir. Vou alugar um lugar aqui no Rio porque, se você me ligar, já estou aqui. Para fazer exames médicos, o que você quiser'", compartilhou a artista.

Domitila , porém, contou que a resposta de Boninho não foi a que ela esperava: "Ele falou: 'Não, não precisa'. E eu fiquei: 'Como assim não precisa?'. Ele perguntou de onde eu era e contei que era de Recife, daí ele respondeu: 'Então vá para Recife'. E eu: 'Como assim Boninho?'. Ele disse: 'Eu não acho que vou precisar de você aqui para nada'".

