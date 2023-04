Domitila Barros se encontra com Preta Gil e cantora dispara: “Minha torcida era por ela”

A Miss Alemanha e ex-BBB Domitila Barros se encontrou com Preta Gil em aeroporto e a dupla protagonizou momento divertido

Nesta quinta-feira, 27, Domitila Barros deixou a internet em polvorosa ao postar vídeo ao lado de ninguém menos que Preta Gil no aeroporto.

A Miss Alemanha compartilhou nos stories de seu Instagram e em seu Twitter um clipe onde se encontrava com a cantora que passa por um processo de tratamento contra um câncer no intestino. “Meus amores, hoje o bom dia é com Preta Gil e Gominho. Vamos emanar MUITA good vibes e energia positiva pra Preta, amores. Muito amor envolvido”, escreveu a ex-BBB na legenda.

No clipe, Domitila abraça Preta e diz para seus seguidores: “Olha quem está aqui, a maravilhosa”. E a cantora complementou citando uma música cantada por Domitila: “As cacheadas”.

Com muita alegria, a participante do BBB 23 começou a cantar sua música que fez sucesso no reality e chamou o amigo de Preta, Gominho, para cantar junto com elas.

Preta então questionou Domitila: “Eu vi que você vai investir na carreira de cantora?”. E a modelo confirmou: “Pretendo investir na carreira de cantora. Será que dá futuro?”.

“Vamos fazer um feat”, propôs a cantora que recentemente atualizou seu estado de saúde. A ideia animou Domitila: “Está gravado, vai rolar feat com a Preta”.

A participante que chegou ao Top 6 do BBB deste ano, pediu boas vibrações para Preta: “Já dei um abraço nela de energia positiva, porque vocês sabem que nós somos ‘good vibes’, somos bruxinhas e toda a energia positiva eu quero aqui”.

Então, a filha de Gilberto Gil fez uma revelação: “Estava falando pra ela aqui, que eu torci por ela. Esse ano eu não fiquei postando nada de Big Brother por motivos que vocês já sabem, mas minha torcida era por ela”.

Por fim, Domitila ainda comentou sobre Gilberto Gil: “E eu sou fã do pai dela. Será que eu tenho uma chance nessa vida de encontrar seu pai?”. Preta disse que sim, e propôs que elas ficassem amigas.

Meus Amores hoje o bom dia é com @PretaGil & @Gominho vamos emanar MUITA #goodvibes e #Energiapositiva🔮 pra preta amoresss MUITO AMOR ENVOLVIDO 💚 pic.twitter.com/41HL0oYvaN — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 27, 2023

Vida fora do reality!

Dois participantes do programa dirigido por Boninho também foram vistos no aeroporto deixando o Rio de Janeiro após a final do BBB 23.

Ricardo e Sarah Aline viveram um affair dentro da casa mais vigiada do Brasil e foram flagrados por paparazzi embarcando juntos em aeroporto.