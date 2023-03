Dom Edgard Madi celebra missa em homenagem a São Marun

Evento contou com a presença de diversos líderes religiosos e políticos

No final de fevereiro, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, o reverendíssimo Dom Edgard Madi celebrou a Missa Solene em comemoração à festa de São Marun, padroeiro da Igreja Maronita, e dos 126 anos de fundação da Sociedade Maronita de Beneficência, junto com a presença de Dom Marun Ammar, bispo maronita de saída no Líbano, e muitos padres.







Participaram também Dom Damaskinos Mansour, da Igreja Ortodoxa Antioquia, Dom Aghason, da Igreja Ortodoxa Copta, Sheikh Chiita Mohamad Sadek Al Ibrahimi e Sheikh Sunita Ali El Khatib. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Canção Nova, TV Télé Lumière, TV Sat7 e redes sociais da Eparquia Maronita.







Além dos líderes religiosos, também estavam presentes o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário de governo e relações institucionais, Gilberto Kassab, o vereador Rodrigo Goulart, a embaixadora do Líbano, Carla Jazzar, o cônsul-geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi, o cônsul honorário Miled Khouri, a consulesa Siham Harati, o presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Alfredo Cotait, o presidente da união Kuwet Líbano Brasil, Raymond El Betty, o vice-presidente da união Aoun Líbano Brasil, Melhem el Haddad, o presidente da união Aoun Líbano Brasil, Assad Kiwen, o presidente da união Marada Líbano Brasil, Assad Frangieh, e o presidente da sociedade Maronita, Abdallah Eddo.







Além deles, o presidente do Clube Atlético Monte Líbano, Claudio Daud, Marcos Zarzur, o presidente do hospital SAMEL Manaus, Luís Alberto Nicolau, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo, Luiz Alberto Kamilos, fizeram questão de comparecer.