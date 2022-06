Dois meses após acidente de carro, Rodrigo Mussi comemora recuperação: "Feliz de estar vivo"

O ex-BBB Rodrigo Mussi falou sobre o grave acidente que sofreu no dia 31 de março

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 18h57

Rodrigo Mussi (36) usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para falar sobre o grave acidente de carro que sofreu há dois meses.

Em seu perfil no Instagram, o ex-participante do BBB 22 compartilhou uma foto em que aparece sorrindo e falou sobre como está se sentido grato por estar vivo.

"Faz exatos 2 meses do gravíssimo acidente que sofri, essa foto e esse sorriso porque estou feliz de estar vivo e aos poucos estar voltando!", afirmou o gerente comercial na legenda da publicação.

Em seguida, Rodrigo aproveitou para deixar um recado importante aos seus seguidores. "A mensagem que eu deixo: agradeça pelo simples fato de acordar e viver", completou ele.

A recuperação

Após aparecer no 'Fantástico', da Globo, Rodrigo gravou alguns vídeos nos Storie do Instagram Instagram para agradecer o carinho dos fãs após sua primeira aparição na televisão depois que sofreu o acidente.

"Voltando ao Instagram simplesmente para agradecer o amor, carinho, orações, grupos de orações... isso me deixou imensamente feliz. O que eu vivi desde a hora do acidente, do resgate e das cirurgias foi um milagre por conta de tanta gente orando e torcendo para que desse certo", disse ele em um trecho do vídeo.

Confira: