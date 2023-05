Doente, Mel Maia precisa de ajuda para se vestir: ‘Não consigo’

Atriz Mel Maia fica doente e revela necessitar de ajuda até para se vestir; entenda o que aconteceu

Nesta terça-feira, 30, a atriz Mel Maia (19) usou suas redes sociais para mostrar que passou por um perrengue bem chato. A artista acabou ficando doente, chegando até mesmo a precisar da ajuda de uma amiga para se vestir. A famosa revelou o que aconteceu para seus seguidores.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a intérprete de Guiga, de Vai na Fé, novela das sete da TV Globo, apareceu deitada em sua cama, claramente sem forças, mostrando sua amiga a ajudando a se vestir para cumprir seus compromissos publicitários. “Fiquei doente, não consigo levantar para fazer as obrigações. [Risos] vai na marra”, brincou a jovem, bem humorada.

“Passei mal a madrugada toda, vomitei pra caramba e fui ao banheiro demais. O que mais tinha medo era ficar doente assim porque não ia poder treinar. Ok que tenho outras obrigações, mas não pode treinar quando está assim doente e eu estava treinando todo dia, virou um hobby. Agora estou muito mal”, explicou a artista, dando detalhes sobre o que ocorreu.

Bastante determinada para se recuperar de forma rápida, Mel Maia revelou que está cuidando de si mesma ao publicar uma foto tomando água de coco, mostrando ainda mais que quer retomar sua vida fitness, visto que treinar virou um hobby dentro de sua rotina do dia a dia.

MC Daniel relembra o início do romance com Mel Maia

Recentemente, MC Daniel (24) relembrou como conheceu Mel Maia, com quem vive um romance há alguns meses. Ele contou que falou da atriz pela primeira vez quando participou de um podcast e foi questionado se ficaria com ela. "Mel Maia, pegaria, mas não sei... O bagulho chegou nela. Ela que me deu ideia, eu joguei o lance, falei, 'ela vai vir', sou confiante no meu taco", detalhou.

Depois de saber o que Daniel disse na entrevista, Mel Maia não perdeu tempo e ligou para ele. "Do nada, meu telefone tocou numa ligação de vídeo, eu estava voltando de um show. Era ela e um amigo meu. Nós trocamos ideia, resenhamos. Ela falou: 'Vi no podcast você falando que me pegaria'. Resenha, resenha e ela desligou. Falei com os caras, se ela deixar eu falar, eu vou ganhar", continuou ele.

"Eu falei 'não vou chamar nunca, zero emoção'. Ela foi e me chamou 'e aí'. E ela 'é a dona'. Eu falei 'dona de que?' e ela disse 'dona do seu coração'. Ela diz até hoje que foi uma brincadeira, que não queria nada comigo", relembrou MC Daniel.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!