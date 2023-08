Doendo no bolso! MC Cabelinho e Bella Campos podem ter prejuízo milionário após término

MC Cabelinho e Bella Campos podem ter prejuízo após fim do romance; eles eram sondados para projetos

Agora separados, Bella Campos e o cantor MC Cabelinho podem perder um dinheiro considerável após anunciarem o fim do romance. É que os dois estavam muito em alta após a novela Vai Na Fé e negociavam vários contratos.

De acordo com informações do colunista Matheus Baldi, eles eram cotados para filmes e produções para plataformas de streaming. Os dois também poderiam assinar contratos publicitários, já que eram muito queridos pelos fãs.

“Depois de toda a polêmica [da suposta traição], o que eu descobri é que a equipe da Bella precisou se posicionar por conta de algumas questões contratuais, acordos comerciais que já haviam sido firmados, outros que já estavam bastante avançados", disse o jornalista.

Segundo o profissional, o término pode prejudicar as contas do casal. "Tinha até produtor de olho para fazer projetos dos dois juntos para o streaming, outro projeto para o cinema em que os dois foram sondados“, acrescentou.

SUPOSTA TRAIÇÃO MOTIVOU TÉRMINO

Só que no final de semana, MC Cabelinho se viu em maus lençóis. É que uma estudante afirmou publicamente que o encontrou em um quarto de hotel em Belo Horizonte. Ela até contou que o romance era antigo e que os dois já ficaram no passado.

"Eu sou fã do Victor (nome de batismo de Cabelinho) desde 2016. Eu conheci ele em 2018. A gente começou a se envolver das vezes que ele vinha pra Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas também por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu, então aí tem umas tretinhas. A nossa relação já é meio conturbada desde sempre", disse ela.

O que disse Bella Campos após o escândalo?

Após a exposição do caso, a atriz detonou o ex-namorado e anunciou o término da relação . "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou ela no story do Instagram.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função de motivos óbvios. "Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", destacou.

MC Cabelinho reagiu

Após o comunicado de Bella Campos, MC Cabelinho então fez seu primeiro pronunciamento. Até então, o cantor não havia rebatido as acusações de traição. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal", falou.