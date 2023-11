Do TikTok para os salões: conheça os novos itens de beleza dos maquiadores

Wla Costa, profissional do ONE|SP, indica quais produtos se tornaram obsessão em 2023

Novas combinações de sombra, lábios esculpidos e produtos multifuncionais são as novas escolhas das clientes que frequentam o salão ONE|SP, localizado em São Paulo, com curadoria criativa do hairstylist João Bosco. Influenciada pelo TikTok, a maquiagem está com uma vibe moderna, a pele cada vez mais radiante, os olhos emoldurados e a boca está mais brilhante.