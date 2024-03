Divórcio de Ariana Grande é finalizado e cantora paga quantia milionária

O divórcio da cantora foi finalizado nesta terça-feira, 19, depois de um ano da separação; Ariana está namorando o colega de elenco, Ethan Slater

Depois de um ano da separação oficial, Ariana Grande finalmente finalizou o divórcio com o ex-marido, Dalton Gomez. Segundo a Associated Press, a dissolução do casamento de dois anos foi oficializada nesta terça-feira, 19, no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O ex-casal finalizou o processo em outubro de 2023, mas foram obrigados a esperar seis meses antes que a ordem do juiz entrasse em vigor. Com a decisão, a estrela voz de 'Break Free', que tem um patrimônio líquido estimado em US$ 240 milhões - aproximadamente R$ 1,2 bilhão - , fará um pagamento único de US$ 1,25 milhão (R$ 6,2 milhões) ao corretor de imóveis de luxo, sem pensão alimentícia futura.

De acordo com a AP, Ariana Grande também concordou em dar a Gomez metade dos lucros da venda de mansão que o casal vivia em Los Angeles, e pagará até US$ 25 mil (R$ 125,6 mil) por honorários advocatícios.

Depois que os dois pediram o divórcio, em setembro de 2023, fontes próximas afirmaram à imprensa internacional que eles acertaram os detalhes antes de ir ao tribunal para garantir uma separação judicial rápida e amigável. De acordo com o TMZ, o acordo pré-nupcial feito pelos artistas antes da troca de alianças foi o que facilitou todo o processo. Seguindo o que foi combinado antes do casamento, a cantora optou por pagar a quantia de forma antecipada, o que deve evitar reajustes. O motivo do pagamento não foi revelado.

Ariana Grande teria revelado traição em novo álbum

Na última sexta-feira, 08, Ariana Grande alegrou seus fãs ao lançar seu mais recente trabalho musical, o "Eternal Sunshine", seu sétimo álbum de estúdio. No entanto, rapidamente, os fãs da cantora começaram a especular sobre a possibilidade da cantora ter dado indícios sobre os motivos reais por trás de sua separação com o ex-marido, Dalton Gomez.

Na época em que o casal oficializou o pedido de divórcio, a artista mencionou, nos documentos, "diferenças irreconciliáveis" como razão para o término do relacionamento. Os fãs da cantora notaram que, na letra da música principal, a "Eternal Sunshine", ela insinua ter sido traída.