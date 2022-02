Divorciada, Titi Müller desabafa sobre a falta de ter uma pessoa para registrar momentos dela com o filho

Titi Müller faz reflexão nas redes sobre a ausência de uma terceira pessoa para tirar fotos dela com Benjamin

Vivendo a tal da ‘maternidade real’, Titi Müller (35) costuma sempre usar o Instagram para fazer desabafos e reflexões.

Nesta quarta-feira, 16, não foi muito diferente.

Divorciada, a apresentadora começou a sentir falta de uma terceira pessoa, que tirasse fotos e registrasse momentos dela ao lado de Benjamin (1).

Parece que isso mudou um pouco para ela desde a chegada de Gentil Nascimento em sua vida. Inclusive, foram cliques tirados pelo namorado que a ruiva usou para ilustrar a postagem.

“Recentemente, me dei conta do quanto sentia falta de ter registros meus e do meu filho pelo olhar de uma terceira pessoa, enquanto passeava pelo rolo de câmera, desde a gestação. Percebi o quanto de selfies grávida e puérpera fiz durante esse tempo de isolamento”, começou na legenda.

“Era tanta gente sentindo falta de tanta coisa que é wpp demais achar que poderia ter mais fotos nossas, de outros ângulos, eternizando esses momentos que não voltam. E de ter uma lente apontada não apenas para o bebê, mas também para essa mulher-mãe”, prosseguiu Titi.

“Ontem recebi essas fotos que Gentil Nascimento fez com sua câmera analógica, a primeira poeticamente estourada, e vi que sim, ter esses registros é um luxo, mas também uma necessidade. É pra essas memórias que eu vou voltar quando a saudade apertar, enquanto estiver longe, ou trabalhando no quarto ao lado mesmo. Toda a mãe deveria ter sua maternidade percebida com a beleza que merece. E se você conviver com uma, não esqueça de apontar a lente de vez em quando pra ela também. Ela ainda existe”, garantiu ao final.

Vale lembrar que a artista anunciou o fim de seu casamento com Tomás Bertoni (27) após quase 2 anos juntos. O herdeiro do casal tinha apenas 1 ano e 2 meses na época.

Confira os registros que Titi Müller usou para ilustrar seu desabafo: