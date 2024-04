Divorciada, Deborah Secco aparece com a filha e manda recado: 'Sobre amor'

Dias após anúncio do fim de casamento com Hugo Moura, Deborah Secco aparece com a filha deles, Maria Flor, em clique divertido

A atriz Deborah Secco apareceu com a filha Maria Flor, de 9 anos, nesta terça-feira, 09, após alguns dias do anúncio do fim de seu casamento com o pai da pequena, o ator Hugo Moura. No hall de seu apartamento no Rio de Janeiro, a famosa fez o registro.

Cheias de estilo, a artista global e a pequena posaram para a selfie feita com o celular em frente ao espelho fazendo biquinho. A dupla fez careta e se mostrou bem, divertindo-se com o momento. A musa então escreveu um recado.

"Sobre amor...", disse Deborah Secco sobre o sentimento e colocou três pontos dando a entender que tem mais a dizer.

Na quinta-feira, 04, após o fim do casamento com Hugo Moura se tornar notícia, Deborah Secco escreveu no antigo Twitter, o "X", uma vontade que acordou com ela. Agora solteira, ela mostrou que está na pista novamente.

É bom lembrar que, nos últimos meses, ao surgirem boatos de uma possível crise no relacionamento "negociado" deles, Deborah Secco optou por não expor mais o marido após fazer várias declarações picantes sobre sua intimidade com ele na cama.

Ainda casada, Deborah Secco chocou com habilidade com parte íntima

A atriz Deborah Secco deu o que falar nos últimos dias com algumas revelações sobre as habilidades que desenvolveu com sua parte íntima. Antes de anunciar o fim de seu casamento com Hugo Moura, ela participou do Surubaum, programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Durante a participação, a famosa abriu o jogo e surpreendeu com novas informações sobre sua intimidade. Dessa vez, a artista contou que consegue fumar cigarro e até jogar bolinhas de pingue-pongue com sua parte de baixo.

"Eu fiz aula por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim. Eu arremesso bolinhas de pingue-pongue, fumo cigarro [com a vagina]", comentou sobre ter feito pompoarismo, exercícios que fortalecem o assoalho pélvico, por nove anos.