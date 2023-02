Discretos, Gui Araújo e Karoline Lima desembarcam em aeroporto de São Paulo

Gui Araújo e Karoline Lima, que assumiram o namoro recentemente, foram flagrados desembarcando juntinhos em aeroporto de São Paulo

Juntinhos! A influenciadora digital Karoline Lima (26) foi flagrada neste domingo, 12, desembarcando ao lado do namorado, o ex-peão Gui Araújo (35), em um aeroporto de São Paulo.

A ex de Eder Militão (24) desembarcou usando uma calça jeans no modelo wide leg e body preto cavadinho, com um casaco e bolsa nas mãos. Enquanto o namorado da loira usava um look all black e óculos espelhado.

Os dois estão juntos há menos de um mês e desde então não se desgrudam. Recentemente, a artista fez uma festa temática de aniversário para celebrar os sete meses da filha, Cecília.

Veja os registros de Gui Araújo e Karoline Lima:

Foto: Leo Franco/AgNews

Foto: Leo Franco/AgNews

Foto: Leo Franco/AgNews

Foto: Leo Franco/AgNews

Juntos!

Ainda recentemente, Gui Araújo e Karoline Limacolocaram um ponto final nos boatos ao assumirem que estão sim namorando! Através de um post nas redes sociais da influenciadora o ex-fazendeiro se declarou para a amada.

“E não é que nosso caminho se cruzou de novo! Essa menina é um furacão que, por incrível que pareça, me trouxe paz e ao mesmo tempo um mulherão que me ensina a simplicidade das coisas”, começou o apresentador, na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

"Obrigado por me 'achar' como disse, porque senão eu estaria te procurando até agora… É sobre equilíbrio, sobre como é bom olhar adiante ao seu lado! (Ps.: já temos fotos pra mais de ano… vão ter que aguentar) Karoline vou te carregar por onde for, minha mochilinha!”, concluiu.