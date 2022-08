Diretor de Anticristo, Lars von Trier é diagnosticado com Parkinson

O cineasta Lars von Trier, que dirigiu os filme 'Anticristo', foi diagnosticado com doença de Parkinson

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 15h44

O cineasta dinamarquês Lars Von Trier (66) foi diagnosticado com doença de Parkinson. A informação foi divulgada através de um comunicado pela produtora Zentropa, nesta segunda-feira, 8.

Segundo a nota da empresa fundada pelo diretor em 1992 com o produtor Peter Aalbæk Jensen, ele está "de bom humor e seus sintomas estão sendo tratados". Além disso, foi informado que Trier participará de alguns eventos para a imprensa após o lançamento da terceira temporada da série "O Reino".

Lars von Trier é conhecido por ter dirigido os filmes "Dançando no Escuro" (2000), "Dogville" (2003), "Melancolia" (2011) e os polêmicos "Anticristo" (2009), "Ninfomaníaca" (2014) e "A Casa que Jack Construiu" (2018). Em 1994, "O Reino" foi lançada na televisão dinamarquesa e volta para a terceira temporada Lars Mikkelsen ("House of Cards") e Alexander Skarsgård ("Big Little Lies") no elenco.

O diretor coleciona polêmicas em sua carreira. Em 2011, Lars von Trier foi banido por sete anos do Festival de Cannes por dizer durante uma coletiva de imprensa que "sentia simpatia" pelo ditador nazista Adolf Hitler. O cineasta ainda foi acusado de assédio pela cantora Björk, protagonista de "Dançando no Escuro".

"Percebi que é algo universal o fato de que um diretor pode tocar e assediar suas atrizes à vontade e que a instituição do cinema permite isso. Quando resisti às investidas repetidas do diretor, ele ficou irritado e me puniu e criou uma ilusão para a equipe onde eu fui enquadrada como a 'difícil'", disse a artista islandesa nas redes sociais. Além da artista, outras nove mulheres relataram ao jornal "Politiken" casos de assédio e abuso nos estúdios Zentropa.

