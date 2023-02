Dira Paes surge em foto rara com os filhos e a mãe e semelhança impressiona: ''Parece muito''

Atriz Dira Paes posta clique raro com os herdeiros e sua mãe, e seguidores comentam sobre semelhança de Dona Flor com a atriz Laura Cardoso

A atriz Dira Paes (53) encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um lindo registro em família! Na sexta-feira, 10, a artista que viveu Filó no remake da novela Pantanal usou as redes sociais para mostrar o momento.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a famosa apareceu ao lado de seus dois filhos, Inácio, de 14 anos, e Martim, de 6, do relacionamento com Pablo Baião, e de sua mãe, Dona Flor Paes, durante visita da matriarca à sua casa.

O quarteto posou sorridente no clique. "Visita da mamãe, mimos pra todo mundo", disse Dira na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram chocados com o crescimento dos garotos e chegaram a comparar Dira com a mãe. Alguns internautas até comentaram sobre a semelhança de Dona Flor com a atriz Laura Cardoso (95).

"Família linda", elogiou Beth Goulart nos comentários. "Você parece muito com sua mãe, parabéns", disse uma fã. "Laura Cardoso?", comparou outra. "O tamanho desses meninos. Gente! Hahaha O tanto de beleza dôce's", destacou uma terceira.

Confira o clique de Dira Paes com a mãe e os filhos:

Dira Paes lamenta morte do ator Ilya São Paulo, com quem atuou em 'Irmãos Coragem'

A atriz Dira Paes emocionou seus seguidores ao escrever uma mensagem de despedida para o ator Ilya São Paulo, com quem atuou em Irmãos Coragem. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto antiga dos dois juntos e se despediu do artista com um recado carinhoso.

"Que triste e prematura perda. Ilya era uma pessoa muito incrível, um profissional calmo, detalhista, um músico precioso, um estudioso da arte. Tivemos grandes momentos juntos em Irmãos Coragem. Descobrimos nessa parceria, como era fazer uma novela com personagens tão grandes e potentes. Foi muito especial ter compartilhado com ele esse romance entre Potira e Jerônimo. Descanse em paz, meu amigo!", disse ela.

