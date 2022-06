Dira Paes mostra vídeo do irmão professor em sala de aula: ''Embalando o bebê de uma aluna''

Atriz Dira Paes se derrete ao publicar vídeo do irmão, Pedro Paes, segurando bebê de aluna para que ela pudesse acompanhar a aula

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 07h06

A atriz Dira Paes (53) emocionou os seguidores ao compartilhar registro do irmão na quarta-feira, 29.

No vídeo publicado no Instagram, Pedro Paes, que é professor de Educação Física na UFPE (Universidade Federal do Pernambuco) aparece com um bebê de uma aluna no colo enquanto dá aula para que ela pudesse acompanhar a matéria.

A artista, intérprete de Filó no remake de Pantanal, não poupou elogios ao irmão e exaltou a atitude dele, prestando uma homenagem aos profissionais da educação pela dedicação na formação de cidadãos.

"Esse é meu irmão @pppaes, último filho da Dona Flor e Seu Edir, professor da UFPE, pai, doutor em Educação Física, apaixonado por motos e um dom incrível pra lidar com crianças. Que orgulho ter visto esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna pra que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e mais foco. Seu carisma é tão incrível que conquista não só os alunos, mas seus filhos também, pelo visto", começou escrevendo.

"Orgulho do meu irmão e de toda classe de profissionais da educação, alunas, alunos, que acreditam na verdadeira formação de cidadãos, apesar de toda adversidade que esse país impõe a quem ousa lutar por um ensino de qualidade, inclusivo e contemplativo", disse ainda.

Nos comentários, famosos e fãs comentaram sobre o lindo gesto de Pedro. "Que maravilha, Dira. Pedro é razão pra acreditar", disse Leandro Lima, o Levi de Pantanal. "Que emocionante", destacou Silvero Pereira. "Por mais professores e HOMENS com essa atitude", ressaltou uma internauta. "Que exemplo, atitude linda demais", comentou mais uma.

'Pantanal' choca público com imagens reais de queimadas

O capítulo de terça-feira, 28, da novela das nove Pantanal comoveu o público ao mostrar os impactos das queimadas na região com imagens reais de incêndio que atingiu o local em 2020. "As queimadas do #Pantanal não são só de novela. É real, é grave e precisa ser combatida com a seriedade que necessita", disse Dira Paes. "É muito importante que se saiba a gravidade das queimadas no #Pantanal. Que os encantados nos protejam, mas que tb existam políticas realmente efetivas de combate ao fogo criminoso no Pantanal e em todos os nossos biomas", falou ainda a intérprete de Filó.

Confira o vídeo fofo do irmão de Dira Paes com bebê em sala de aula: