Dira Paes exibe nova selfie com o filho caçula, Martin

Dira Paes explode o fofurômetro ao mostrar nova foto com o seu filho caçula, Martin

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 18h24

A atriz Dira Paes (53), que interpreta a Filó no remake da novela Pantanal, da Globo, encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 4, ela revelou momentos do que viveu no final de semana e uma das imagens chamou a atenção.

Logo na abertura do álbum, a artista exibiu uma nova foto com seu filho caçula, Martin (6), fruto do casamento com o diretor de fotografia Pablo Baião. “Fim de semana foi de puro amor, abraço, família, forró e tudo mais que tiver de bom!”, afirmou na legenda.

Dira Paes também é mãe de Inácio (14). Na semana passada, a atriz completou mais um ano de vida e repletiu sobre a data. "Muitas cores, sabores e amores nessa vida. Hoje é o meu dia de agradecer e celebrar. São muitas primaveras que ainda estão por vir. Obrigada pelo carinho", disse ela.

Fotos de como foi o final de semana de Dira Paes com os filhos e amigos: