Dionne Warwick traz turnê de despedida ao Brasil

Começou profissionalmente em 1961, após ser descoberta por uma equipe de jovens compositores: Burt Bacharach e Hal David. E teve seu primeiro sucesso em 1962, com Don't Make Me Over.

Menos de uma década depois, lançou mais de 18 singles consecutivos no Top 100: Walk on By, Anyone Who Had a Heart, Message to Michael, Promises Promises, A House is Not a Home, Alfie, Say a Little Prayer, This Gir’s in Love With You, I’ll Never Fall in Love Again, Reach Out For Me e o tema de Valley of the Dolls.