Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira: "Presente que a vida me deu"

O cantor Diogo Nogueira celebrou um ano da música 'Flor de Caña', que escreveu para a atriz Paolla Oliveira

Diogo Nogueira(41) usou as redes sociais neste sábado, 22, para fazer uma declaração para a namorada, Paolla Oliveira.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo com vários momentos especiais ao lado da amada, e aproveitou para comemorar um ano da música que escreveu para a atriz, Flor de Caña.

"Um ano que eu fiz essa música pra retribuir o presente que a vida me deu!", declarou o artista na legenda da publicação.

Diogo e Paolla, vale lembrar, assumiram o romance em julho do ano passado. Os dois ficaram um tempo sem compartilhar registros juntos nas redes sociais e começaram a surgir boatos de um possível término.

Com a repercussão, a atriz fez questão de publicar uma foto com o namorado em seu perfil no Instagram e rebateu os rumores. "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", disse ela na ocasião.

