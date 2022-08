Diogo Nogueira e Paolla Oliveira curtem momento a dois no shopping

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira são flagrados em clima de romance durante noite no shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 09h37

O cantor Diogo Nogueira e a atriz Paolla Olveira aproveitaram a noite da última segunda-feira, 1, para curtirem um jantar a dois. Eles foram flagrados em um shopping no Rio de Janeiro enquanto jantavam e curtiam um passeio juntos nos corredores do local.

De mãos dadas, eles trocaram carinhos e beijos enquanto conversavam no passeio.

Confira as fotos de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira:

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Paolla Oliveira tem planos de formar família com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira contaram em entrevista para o jornal O Globo que esperam ser pais em breve.“Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro... Mas também daremos, sinto essa vibração em volta de mim”, revelou Paolla.

O cantor que tem um filho de outro relacionamento, falou sobre o papel da amada como madrasta do menino Davi. “Ela é uma mãezona. Não dá nem pra chamar de madrasta. Na verdade, me ajuda muito com ele”, contou Diogo.

