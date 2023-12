Diogo Almeida afirma que Orlando de Amor Perfeito não o abandonou: 'Me envolvi'

Durante a festa de 30 anos da CARAS, Diogo Almeida relembrou seu personagem em Amor Perfeito e falou sobre seus planos futuros

Diogo Almeidaviveu Orlando em Amor Perfeito. Durante a passagem pela festa de 30 anos da revista CARAS, o ator contou que ainda carrega características do personagem em sua vida. Ele também falou sobre um longa-metragem que gravou recentemente. "Me envolvi", disparou.

Ele atua desde os 11 anos, mas apenas com Orlando teve a oportunidade de viver um protagonista na TV. Além de ator, Diogo Almeida também é psicólogo e conciliou as gravações da novela com os atendimentos terapêuticos.

"Eu acho que toda personagem que a gente faz fica um pouco em nós, acho que pra vida. Todos os personagens que eu fiz, todos os trabalhos em que eu me envolvi, vejo que as personagens ficam um pouco. Eu acabo levando um pouquinho do Orlando para uma outra personagem. Assim como na vida, a gente conhece pessoas, faz amizades, e sem querer a gente leva as coisas boas daquela pessoa", declarou o ator de Amor Perfeito.

"Então trago comigo as coisas boas do Orlando, foi realmente uma alegria da vida fazer essa personagem que eu desejei tanto! Suei, trabalhei, estudei para conseguir ocupar esse lugar. Estou muito feliz, fecho o ano com a sensação de dever cumprido", completou ele.

Diogo Almeida fez suspense sobre seus projetos futuros. "Tem algumas coisas para o ano que vem, tem coisa que eu não posso falar." Contudo, ele também falou sobre seu novo longa-metragem, o Missão Porto Seguro. "A gente filmou em Porto Seguro, na Bahia. Acabei de chegar, cheguei semana passada no Rio. Estou feliz!", celebrou ele.

DIOGO ALMEIDA CELEBROU A REPRESENTATIVIDADE EM AMOR PERFEITO

Em entrevista à CARAS Brasil, ainda durante as gravações da trama, o artista falou sobre o protagonismo negro na novela das seis. "O ritmo é bem intenso. Não esperava menos. A Psicologia tomava um tempo bem maior antes e exige uma atenção que não posso dar no momento. Hoje, estou 100% dedicado à novela. Tem o compromisso e a responsabilidade, mas também tem a questão da representatividade. Me deixa muito feliz ter esse espaço,m protagonizar ua novela que tem esse olhar diferenciado para o homem preto, a mulher preta. 50% do elenco e equipe são pretos. É bacana contar uma história que não foi contada. Eu estou muito feliz de fazer parte desse momento."