Diego Martins avalia importância da arte Drag: 'Se apropriar da nossa liberdade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins compartilha expectativas para estreia de 'Priscilla, a Rainha do Deserto' e avalia o papel da arte Drag

Depois de conquistar o Brasil com o personagem Kelvin, o ator e drag queen Diego Martins (26) aguarda ansioso pela estreia do musical Priscilla, A Rainha do Deserto. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista dá mais detalhes sobre o espetáculo e confessa qual a importância da arte drag: "Se apropriar da nossa liberdade".

No musical, Diego interpreta Adam Whiteley um homem cis que se monta da drag queen Felícia, o ator celebra conseguir carregar sua arte nos palcos: "Ser drag é mostrar liberdade, mostrar como é bonito a gente se apropriar da nossa liberdade, ser como a gente é".

Apesar de já ser conhecido pelo seu trabalho como drag queen, Diego Martins reforça que essa forma de arte é muito diversa e todos do elenco trouxeram uma contribuição para o espetáculo a partir de uma outra visão.

"Eu acho que todo mundo também tinha algo para trazer. Eu acho que drag é um conjunto de muitas coisas e cada um desse elenco faz um pouco disso, isso que é mágico. Eu tenho a minha drag, já faço isso tem muito tempo, mas aqui a gente também está zerando isso, a gente está começando do zero sabe? [A arte] drag não é única", declara Diego Martins.

Priscilla, A Rainha do Deserto estreia na próxima sexta-feira, 7, no Teatro Bradesco, em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo. O elenco conta com o ator Reynaldo Gianecchini (51) como Anthony Belrose, que trabalha interpretando a drag queen Mitzie Mitosis.

NAS NOVELAS

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Diego relembra sobre seu último trabalho na TV. O artista é conhecido desde 2016 quando participou do X Factor Brasil, mas foi no ano passado, após integrar o elenco do folhetim de Walcyr Carrasco, que o ator furou a bolha, e recebeu ainda mais reconhecimento pelo seu talento.

O ator foi questionado se já foi chamado para outras novelas, ele garante que, por enquanto, não: "Convites ainda não tem, mas existem várias coisas que estão sondando, mas o Kelvin ainda é meu xodó, é difícil de desapegar dele, tá difícil, tenho muito carinho", finaliza Diego.

