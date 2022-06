Dia dos Namorados: 10 séries com romance que você não pode deixar de assistir

Prepare a pipoca e confira uma lista recheada de séries para maratonar acompanhado ou sozinho

Pâmella Gomes Publicado em 10/06/2022, às 10h40

Com esse clima de friozinho, e o dia dos namorados chegando, não tem combinação melhor do que curtir uma boa série de romance, não é mesmo? Mas calma, que tem séries para os solteiros também, o podcast da CARASBrasil não vai deixar ninguém de fora.

Tem séries de todos os estilos e gostosos, que vão de conflitos, aventuras, mistérios e muito mais para você curtir ao lado do par romântico, amigos e família.

Confira abaixo uma lista com 10 séries que você não pode deixar de assistir.

Elite - Netflix

Essa trama é perfeita para quem adora uma boa história envolvendo amores e conflitos. Original da Netflix, a série retrata a vida dos estudantes da escola “Las Encinas”, instituição renomada apenas com alunos ricos, mas tudo muda quando chega três estudantes de escola pública, além de ser regada de acontecimentos onde os segredos começam vir à tona.

Gossip Girl - HBO MAX

Disponível no catálogo da HBO, a trama aborda relações com as redes sociais e Nova York. Foi uma série de grande sucesso adolescente dos anos 2000. Com a notoriedade da trama, a série ganhou um reboot, em 2021, trazendo mais debates sociais se comparada com a primeira versão.

Curtiu a super dica de hoje? Então prepare a pipoca e ouça agora o podcast da CARAS Brasil, disponível nas melhores plataformas de áudio e conheça outras séries da lista para você maratonar.

Ouça o episódio:

