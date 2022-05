''Dia 4 de maio a gente sempre comemorava nossos grandes sucessos'', conta Ingrid Guimarães ao lamentar 1 ano sem Paulo Gustavo

Ingrid Guimarães emociona a web ao revelar que Paulo Gustavo faleceu em um dia que era especial para ele

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 15h44

Nesta quarta-feira, 04 de maio, está completando 1 ano da triste partida de Paulo Gustavo (1978-2021).

Ingrid Guimarães (49), que nunca escondeu o quanto era completamente apaixonada pelo amigo, decidiu prestar uma homenagem.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma sequência de dois vídeos e uma foto de momentos divertidos vividos ao lado do humorista.

E, como legenda do post, ela revelou que, coincidentemente, o dia em que o ator faleceu era importante para ele.

“Há 20 anos, neste dia, estreou Cócegas, no teatro Cândido Mendes, no Rio. Gusti era tão fã, assistiu tantas vezes (até participou) que invocou que Minha Mãe é Uma Peçatinha que estrear nesse dia, no mesmo teatro, pra dar sorte. E assim foi”, começou contando a loira.

“Dia 4 de maio a gente sempre comemorava nossos ‘grandes sucessos’. E não é que você escolheu estrear no mundo de Deus nesse mesmo dia?”, indagou em seguida.

Ingrid também relembrou como nasceu a amizade entre ela e Paulo: “Quando conheci Gusti, eu e Heloísa Perissé fomos ver Infraturas porque Isabel Lobo dizia que ele era nosso fã. Eu e Lolo nos apaixonamos de cara e no dia seguinte eu estava numa rádio fazendo propaganda da peça. E, a partir daí, ficamos amigos”.

“Até hoje Heloísa ainda me liga e a gente sempre fala: ‘não dá pra acreditar né?’. Ainda não dá mesmo. Até porque você faz uma falta danada no dia a dia. Gustinho, Gustirongo, Gusti é o apelido que Lolo te deu há 15 anos. E assim será sempre... Nosso Gusti!”, disse.

Ao final, a humorista mandou forças para a família do carioca. “Todo meu amor pra Déa Lúcia, Ju Amaral, Thales Bretas e os pequenos Gael e Romeu”, desejou.

Confira os momentos que Ingrid Guimarães relembrou ao lado de Paulo Gustavo: