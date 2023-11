Destaque de 'Terra e Paixão', Rafael Gualandi ajeita a sunga em flagras indiscretos na praia

Rafael Gualandi ajeita a sunga em flagras indiscretos na praia; ator aproveitou folga para exibir seu corpaço

Destaque absoluto da novela Terra e Paixão, o ator Rafael Gualandi foi clicado nesta sexta-feira, 3, em um momento raríssimo. É que ele aproveitou uma folga nas gravações para ir à praia no Rio de Janeiro.

Flagrado por um fotógrafo, ele exibiu tudo o que esconde na novela das oito. Dono de um corpo musculoso e de uma sensualidade rara, o bonitão não se incomodou com a presença dos fotógrafos que estavam no local.

Intérprete do tímido Enzo, ele colocou uma sunga minúscula que precisou ser ajeitada durante um dos mergulhos do bonitão. Além dos músculos, ele ainda posou exibindo seu sorrisão, característica que também é uma de suas marcas registradas.

E o talento? Ninguém repara?

Recentemente, o ator Rafael Gualandi conversou com a CARAS sobre os comentários que recebeu sobre o seu corpo. Ele confessou que ficou incomodado ao se perceber objetificado pelos telespectadores."No início da novela, quando começaram as primeiras cenas que eu tive sem blusa, as pessoas ainda não conheciam o meu trabalho e quem eu era, não conheciam muito o Rafael Gualandi. Me colocavam muito só como um objeto ou achavam que eu estava na novela só por isso. As pessoas são cruéis nesse lugar, às vezes julgam sem nem saber", disse ele.

Segundo o ator, agora o público já tem olhos também para o seu talento. "Acho que agora já entrou em outro lugar, as pessoas já conseguiram ver o meu trabalho e entender um pouco sobre o Enzo e o Rafael Gualandi. [...] Agora não é só mais um corpo. As pessoas já me conhecem, já entenderam quem eu sou e que tem muita coisa por trás. O corpo é só a casca, e se a casca é bonita e pode ser mostrada, por que não? Não colocam só nessa objetificação, apesar dela existir".

