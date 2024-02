Desespero! Influenciadora perde lábios após harmonização facial

Após preenchimento com PMMA, influenciadora perde desenho da boca e luta para curar os efeitos do procedimento mal sucedido; veja

A influenciadora Mariana Michelini virou notícia nos últimos dias após sua história de um preenchimento labial mal sucedido viralizar. Na rede social, ela compartilha a luta para recuperar a boca após ter perdido o desenho natural por conta uma harmonização facial.

O procedimento com PMMA foi realizado em 2020, em uma clínica em Matão, no interior de São Paulo. Em entrevista à Glamour, Mariana contou que acreditava que o produto usado era ácido hialurônico e não o produto que foi usado.

"Eu era influenciadora digital e modelo, a harmonização foi em troca de divulgação. Fiz para ajudar a profissional. Até então seria o ácido hialurônico, não fui informada de nada, nem riscos. Ela [a profissional] não abriu na minha frente a embalagem, cheguei [na clínica] e já estava pronto. Foi na confiança. Não assinei nada, não vi nada. Seis meses depois tive a reação", contou ela ao portal sobre como aconteceu.

A reação com o produto aconteceu em 2021 e desde então ela sofre com a perda dos lábios. "Após a retirada do PMMA, em setembro de 2022 , senti um alívio por não sentir mais dor, mas também muita tristeza porque não tinha meu lábio. Resolvi criar um canal no YouTube para contar a minha história e poder ajudar também outras mulheres. Recebi muitas mensagens de outras pessoas que foram enganadas. Desde então venho recebendo muito carinho dos seguidores e o mais importante, ajuda", disse ela.

Para quem não sabe o polimetilmetacrilato, ou PMMA, é um componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores. Segundo o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a matéria-prima tem vários tipos de aplicações, como por exemplo as lentes de contato, implantes de esôfago, cimento ortopédico, entre outros. Mesmo sendo regulamentado, o produto pode trazer consequências sérias.

Na rede social, Mariana compartilha sua luta diária e faz uma vaquinha para os internautas a ajudarem nos custos das cirurgias que precisa realizar. Veja:

