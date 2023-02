Desespero! Eliezer revela susto que vivenciou com Viih Tube durante as férias: “Barriga na areia"

Eliezer se emocionou ao relatar incidente que aconteceu durante as férias em Fernando de Noronha

O ex-BBB Eliezer (33), revelou nesta quarta-feira, 01, o susto que passou com Viih Tube (22) durante sua viagem de férias em Fernando de Noronha.

Através de uma caixinha de perguntas em seu Instagram, o influenciador contou o desespero que o casal viveu recentemente, após um incidente que colocou em risco a gravidez da primogênita do casal, Lua.

"Viih tomou um caixote do nada, na praia nessa última viagem. Estávamos em uma praia sem onda nenhuma e do nada veio uma e pah [sic]", explicou Eli no story. "Levamos um susto porque ela acabou batendo a barriga na areia, mas nada demais aconteceu. Graças a Deus”, completou.

Ainda na sequência, Eliezer revelou que sofreu com alopecia, condição que causa perda de cabelo, após receber ataques na internet.

VEJA O STORY DE ELIEZER:

Foto: Reprodução/Instagram

Ultrassom 3D

Nesta semana, Viih Tube encantou os seguidores ao compartilhar em sua conta no Instagram, registros do ultrassom 3D de sua primogênita Lua.

Vitória se derreteu ao publicar uma foto sua de quando era bebê e, em seguida, uma foto do ultrassom 3D de sua filha. Prestes a completar seis meses de gestação, a youtuber ficou surpresa ao se deparar com as suas semelhanças no rostinho da herdeira.