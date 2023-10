Desejo inusitado: Viih Tube diz que comeu ração quando estava grávida

Durante a gravidez da filha, Viih Tube diz que teve forte desejo de comer ração de cachorro e que realizou vontade

A influenciadora Viih Tube participou do podcast, Podpah, nesta segunda-feira, 16, e fez uma revelação inusitada de sua primeira gestação. A ex-BBB então contou que teve um desejo diferenciado enquanto estava com Lua, de seis meses, na barriga.

A mamãe de primeira viagem comentou que chegou a comer comida de cachorro na gestação. Quando sentia o cheiro do alimento de pet, ela tinha até água na boca e não acabou resistindo, chegando a realizar o desejo.

"Eu ficava com água na boca, sentia o cheiro, me lembro da sensação. Eu sentia o cheiro de longe. Não sei explicar. Comi um grão", falou a famosa.

Como descobriu a gravidez

Durante o podcast, Viih Tube também revelou como descobriu que estava grávida de Eliezer. "A Lua tem seis meses. Um pouquinho depois dessa festa, ele me pediu em namoro. Ele me pediu no final de agosto. Em setembro, eu descobri a gravidez. Então foi tipo uma coisa atrás da outra. Me assustei muito, muito", contou que ficou surpresa ao saber que teria um bebê.

"Eu sempre quis ser mãe cedo. A minha mãe me teve com 24. E a gente tem uma diferença de idade maravilhosa. A gente é muito amiga. Eu queria ter essa vibe. Eu estava tipo naquela fase de namorinho e ele nunca quis ser pai. Nunca", revelou sobre o parceiro.

A influenciadora então resolveu fazer o teste já tendo certeza que estava grávida. "Eu branca, pálida, a boca sumiu. Eu sentei com o Eli e falei: 'eu não sei mais o que fazer, comprei um teste. Me deu muito medo, muito medo. Eu tinha certeza que era positivo. A sensação já era, tipo, eu estou grávida, sabe?", contou.

"Eu estava anêmica na época, ele falou para começarmos a cuidar da minha anemia. Ele fez um script na cabeça dele. Na hora, em um minuto, assim. Ele se preocupou em me dar segurança. Porque ele viu que eu tava desesperada. Acho que ele foi muito forte", relembrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube

Recentemente, Eliezer falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.