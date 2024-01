Silêncio e R$ 100 mil na conta: Ana Hickmann desconfia de sua fiel escudeira

Ana Hickmann desconfia de sua fiel escudeira; em inquérito, ela teria afirmado que estranhou o comportamento de Claudia Helena; veja

A apresentadora Ana Hickmann oficializou para a Justiça sua desconfiança com a antiga assessora Claudia Helena, que por anos foi considerada seu "braço direito". No inquérito que está em fase inicial, ela afirmou que tem sérios motivos para ficar com o pé atrás.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', ela teria afirmado que ficou desconfiada quando ela parou de responder seus questionamentos sobre a saúde financeira de suas empresas. A apresentadora considerou o comportamento incomum, já que as movimentações eram "estranhas".

Hickmann também levantou a possibilidade de que as irregularidades tenham começado em 2015, quando houve uma transferência de R$ 100 mil para a conta bancária de Claudia Helena. O caso ainda será investigado.

A ex-funcionária anunciou o fim de sua parceria com a loira no dia 23 de novembro. Na época, ela afirmou que não fazia mais parte da Hickmann Serviços, uma das empresas que fazem parte do patrimônio da artista. A decisão surpreendeu fãs da comandante do Hoje em Dia.

“Estou entrando em contato para informar que não faço mais parte do quadro da Hickmann Serviços. Muito obrigada por todos esses anos de parceria”, declarou ela. O comunicado também circulou entre a imprensa especializada.

Ana Hickmann desabafa sobre ano difícil em retrospectiva

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo sobre o ano difícil ao compartilhar uma retrospectiva nas redes sociais neste Natal. Em suas redes sociais, a famosa relembrou os desafios que teve que passar após denunciar seu ex-marido, Alexandre Correa, por agressão doméstica. Além disso, ela comentou sobre as dificuldades em sua carreira.

“Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann. Eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", a apresentadora iniciou o relato comovente em suas redes sociais; confira a retrospectiva de Ana Hickmann.