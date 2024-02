Derrotada por esposa de Popó, Mendigata abre o jogo sobre revanche

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fernanda Lacerda fala sobre experiência de lutar no Fight Music Show. A Mendigata revela se pretende pedir revanche e comenta a relação com sua adversária, esposa de Popó

Fernanda Lacerda (35) saiu do ringue derrotada por Emilene Juarez no Fight Music Show, em São Paulo, nesse sábado, 24. A intérprete da Mendigata, personagem do extinto programa Pânico, encarou o desafio apenas três meses após o nascimento do primeiro filho, Gabriel. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a influenciadora abre o jogo sobre revanche e revela como fica a relação com a sua adversária.

"Eu treinei muito para o desafio e me dediquei ao máximo. Fazia dois treinos por dia, dividindo entre boxe e musculação e na última semana fiz um protocolo de hiper-hidratação, para me ajudar a conseguir bater a meta de peso. Foi uma vitória para mim ter subido no ringue, mesmo com a minha maternidade recente. Meu filho está com três meses. Infelizmente não consegui realizar tudo que aprendi, só quem está lá em cima sabe. Essa adrenalina não tem preço", diz.

A modelo conta que a recente maternidade pode ter sido o principal fator para não ter entregado tudo o que aprendeu nos treinos. "Não tive tempo pra me preparar. Por estar amamentando também não pude fazer uma dieta mais restritiva. Então meus desafios começaram antes mesmo da luta. Não é fácil dividir o tempo com trabalhos, treinos e cuidar de um bebê. Mas não foquei nos meus obstáculos. Entrei no ringue para dar o meu melhor e dei. Assim como a ela", avalia.

Fernanda Lacerda afirma não se importar com críticas por ter subido ao ringue do FMS não sendo a favorita. A ex-A Fazenda enfrentou a esposa de Acelino Popó Freitas (48) em uma disputa eletrizante. "As pessoas podem falar o que quiserem, mas subir em cima de um ring não é pra qualquer um. Poucos tem coragem de fazer o que fizemos", alfineta.

A influenciadora abre o jogo sobre um possível pedido de revanche e explica não ser uma profissional da luta. "O boxe é algo totalmente novo pra mim. Sempre fiz como hobby, mas nada como fiz agora. E mesmo tendo amado essa experiência, não tenho a intenção de fazer uma revanche", garante.

A rivalidade entre Fernanda e Emilene se limitou apenas ao ringue. Após a luta, as duas trocaram experiências e posaram para fotos. "A relação foi ótima! Nos parabenizamos, fizemos fotos e vídeos juntas. Não existe rivalidade. Acho que o mais legal de tudo isso é ter representado a força e a garra de uma mulher", conclui.