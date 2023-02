Deprimido, ator de O Rei do Gado morreu durante período de reclusão

Ator Antônio Pompêo era conhecido por estrelar diversas novelas de sucesso da TV Globo, como O Rei do Gado

O ator Antônio Pompêo (1953- 2016), conhecido por estrelar diversas novelas de sucesso da TV Globo, entre elas O Rei do Gado, faleceu em um momento triste de sua vida. Recluso e deprimido, o artista foi encontrado morto em sua casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio .

Na época, a notícia pegou muitos amigos e fãs de surpresa. A atriz Zezé Motta, que trabalhou ao lado de Pompêo no filme Xica da Silva, em 1976, afirmou que o colega sofreu com a desvalorização do mercado e, por conta disso, acabou se afastando de todos e terminando a vida em desgosto .

"Pompêo foi um grande ator mal aproveitado. Não teve o grande reconhecimento que merecia e acho que morreu de tristeza . Tínhamos uma relação que não tinha nome. Eu era namorada, mãe, madrinha, tudo ao mesmo tempo. Pompêo foi um grande amigo, companheiro, irmão… Meu amigo estava recluso, deprimido com a falta de oportunidades de trabalho… Essa é a realidade ", desabafou a atriz em conversa com o jornal A Tarde.

A morte de Pompêo foi tão inesperada, que até mesmo seu próprio irmão, Oscar Pompêo, se assustou com a notícia. Em entrevista ao jornal Extra, ele confessou que descobriu o falecimento do artista através de terceiros, nas redes sociais . "Entrei ontem na internet e li várias pessoas me mandando mensagens de pêsames, mas eu não sabia o que estava acontecendo", disse.

Oscar ainda garantiu que o irmão nunca teve problemas de saúde e que estava vivendo bem. Ainda sem saber a causa da morte, ele apostou que possa ter sido um um "infarto fulminante".

"Ele estava ótimo, feliz, saudável, superbem… Não tinha problema de saúde nenhum. Sempre teve uma saúde de ferro. Acredito que ele tenha mesmo sofrido um infarto fulminante. Depois, me encarreguei de avisar aos outros dois irmãos. Todos estão muito abalados", falou.

Além de O Rei do Gado, na qual interpretou um homem que faz parte do Movimento Sem Terra, Pompêo ficou marcado por estrelar outras produções da TV Globo como A viagem, Pecado capital, Mulheres de areia, A casa das sete mulheres, Pedra sobre pedra e Fera ferida.

Na Record TV, Pompêo participou de novelas como Prova de Amor (2005), Chamas da Vida (2008), Rebelde (2011) e Balacobaco (2012), que acabou se tornando seu último trabalho na televisão.