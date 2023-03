Deprimida e com saúde frágil, atriz morreu dois meses após o filho; relembre a história

A atriz Hilda Rabelo morreu aos 95 anos após ficar com a saúde debilitada com a morte do filho

A atriz Hilda Rabelo (1924-2019) foi uma figurinha carimbada nas novelas de época da TV Globo. No entanto, ao final de sua vida, a artista passou por um drama pessoal que afetou sua saúde: a morte do filho, o diretor de novelas Jorge Fernando (1959-2019).

Hilda morreu aos 95 anos, vítima de uma quadro de infecção respiratória. Ela foi hospitalizada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, dois meses depois da morte do filho, que se recuperava de um AVC.

Na época, familiares de Hilda confirmaram que desde a morte de Jorge Fernando ela estava apresentando sinais de depressão. A situação foi se agravando de maneira que ela acabou perdendo imunidade, algo perigoso para a sua idade.

"Ela ficou muito triste, acabou abaixando a imunidade e pegou uma infecção. Ela está na unidade intensiva, está lúcida, mas bem fraquinha. Só que mamãe é tão forte que temos esperança de reverter o quadro. Estamos rezando para ser o melhor para ela", disse Maria Rebello à Quem.

Maria também revelou que Hilda ficou ainda mais triste ao saber da perda de um amigo, Pepê, que enfrentava um câncer no pulmão. Ele era camareiro da TV Globo e passou a ser um grande amigo da família.

"Ela ficou ainda mais triste com a morte do Pepê. Ele ia almoçar todo dia com a minha mãe, era como se fosse um filho para ela e um irmão para mim. Foram duas perdas seguidas e muito significativas. Esse ano está difícil. Mas nossa família é muito unida. O Jorge era a luz da vida dela", revelou.

Hilda teve uma trajetória singular no meio artístico. Ela começou a trabalhar profissionalmente aos 70 anos, com a ajuda de Jorge Fernando. Ela estreou na TV Globo com papéis pequenos e logo passou a fazer parte do elenco fixo.

Seu último trabalho na TV Globo foi na novela Haja Coração, em 2016. Apesar de sempre aparecer nas produções dirigidas pelo filho, ela não esteve em Verão 90, 2019, última trama a qual ele estava por trás.