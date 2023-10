Depois de levar unfollow, Mel Maia deixa de seguir MC Daniel nas redes sociais

Foi a vez de Mel Maia retribuir o unfollow que levou do ex-namorado em setembro; casal terminou namoro no fim de agosto

Mel Maia deixou de seguir o ex-namorado, MC Daniel, nesta segunda-feira, 09. A atriz retribuiu o unfollow depois de o funkeiro parar de seguir a atriz em suas redes sociais após ela usar uma camiseta com frase que dizia "My ex is my biggest fan" ("Meu ex é meu maior fã", em português).

A atriz estava viajando por Portugal quando postou as fotos com a polêmica camiseta ao curtir uma praia com as amigas. Na ocasião, ela ainda seguia MC Daniel nas redes sociais, que aparentemente, não gostou muito da repercussão e parou de seguir a atriz na sequência.

Mel colocou um ponto final definitivo em seu namoro com o cantor MC Daniel. O casal se relacionava desde dezembro do ano passado, mas enfrentaram uma crise e chegaram a terminar em junho, embora tenham reatado o relacionamento apenas algumas semanas depois.

O fim do relacionamento foi anunciado pela atriz no último dia 29 de agosto. "Venho aqui porque temos uma relação transparente. E sinto que precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos", declarou na ocasião.

MC Daniel também se manifestou na época: "Venho informar a todos vocês que meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim e queremos o bem um do outro".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

MC Daniel vai parar no hospital e revela problema de saúde

MC Daniel surpreendeu ao contar que foi internado em um hospital ao ser diagnosticado com um problema de saúde nos últimos dias. Nos stories do Instagram, ele contou que precisou de cuidados médicos ao ter medo de perder a sua voz por causa de uma amidalite.

O artista disse que precisou de medicamentos por alguns dias e chegou a ficar internado. "Estava muito triste essa semana...Tinha uma amidalite muito forte, ainda está doendo muito. Estou tomando remédio. O f*da é a pressão, tá ligado? Já pensou acontecer alguma coisa com a minha voz? O tanto de pessoas que iria ser prejudicada, que trabalha comigo", disse ele.