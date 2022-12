Depois de 20 anos, Elizabeth Carvalho deixa a Rede Globo

Jornalista Elizabeth Carvalho é mais uma do quadro de profissionais que deixa a emissora carioca

Mais uma para a lista de dispensas da Rede Globo! A jornalista Elizabeth Carvalho também está deixando a emissora carioca. No próximo dia 31 de dezembro, se encerra o vínculo de mais de 20 anos da profissional com a empresa, sendo destes, 10 como correspondente na Europa.

Confirmado pelo diretor-geral de Jornalismo, Ali Kamel, em um comunicado interno do qual o site Splash, do UOL, teve acesso, a jornalista integra um grupo de profissionais que deixam e deixaram a emissora em 2022 junto de Ernesto Paglia, Carlos Tramontina, André Hernan, Tiago Leifert, entre outros.

Desde 2012 no continente europeu como correspondente, Elizabeth ficou dois anos em Berlim, capital da Alemanha, mas depois seguiu seu caminho para Paris, na França. Mesmo tendo pedido demissão há dois anos, a jornalista decidiu ficar até o fim de 2022 para cobrir a última eleição presidencial francesa.

“Dia 31/12, Beth encerra esse ciclo com a Globo. Não me detalhou ainda qual será o novo desafio que ela vai se dar (sei que há um livro e filme no horizonte). Mas tenho certeza de que o resultado vai ser maravilhoso, para ela e para o seu público”, dizia o comunicado.

“Cito a série sobre a Zona do Euro, em que revelou os paradoxos de uma Europa que, embora unida por uma cultura e moeda comuns, vê acirrada a rivalidade graças a exatamente esses dois fatores. Não era premonitória, mas quem assistiu à série pôde entender melhor o Brexit quando este veio anos depois. Seu último grande trabalho foi um mergulho nas últimas eleições presidenciais francesas”, continuava.

Ali Kamel ainda destacou que Elizabeth é especialista em “reportagens de fôlego”, citando duas em especial. “Em 1985, mergulhou no cinquentenário do levante comunista de 1935, quando fez, entre outras, uma entrevista brilhante com Luiz Carlos Prestes. Mais tarde, foi atrás de Manuelzão para reconstituir os passos do Guimarães Rosa de Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. Tenho essa edição até hoje, misto de perfil de um personagem emblemático e ensaio literário”, disse.