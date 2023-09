Irmã de Deolane Bezerra aparece em hospital após retomar relação com advogada; detalhes

Deolane e Dayanne Bezerra estavam brigadas desde confusão envolvendo Rico Melquíades

Deolane Bezerra fez as pazes com a irmã Dayanne Bezerra. As duas estavam brigadas desde o São João de Carlinhos Maia, quando a advogada se envolveu em briga com Rico Melquíades, campeão de "A Fazenda 13".

No hospital devido a uma excessiva constipação intestinal, Deolane compartilhou um clique com Dayanne em seu perfil no Instagram e escreveu: "Juntas não temos medos, somos poderosas!!! Te amo". "Eu amo muito mais e Deus sabe disso", retribuiu a influenciadora.

Deolane Bezerra recebeu visita da irmã Dayanne Bezerra em hospital (Foto: Reprodução Instagram)

Nos comentários, a dupla recebeu mensagens carinhosas dos fãs e famosos. "Irmãs leoas", disse Pétala Barreiros. "Ah, que foto linda! Fiquei feliz demais. Amo vocês", falou Gracyanne Barbosa. "Lindas! Deus abençoe", elogiou Gabi Martins.

Solange Bezerra também celebrou a reconciliação das filhas. "Meu coração mal cabe no peito, agora sim, minha felicidade está completa. A minha família é benção do Senhor", afirmou. Daniele Bezerra se manifestou e disparou: "Amo muito! Minha família é herança do Senhor, nada nos abalará."

Deolane Bezerra é adepta de procedimentos estéticos

No fim do mês passado, Deolane Bezerra se submeteu a nova lipoaspiração e dividiu a felicidade de realizar a cirurgia na nova fase da vida. Depois da gravidez, a criadora de conteúdo fez o procedimento para se livrar da gordura localizada que a incomodava.

"Esquece, se já era difícil esse periquito que tá aqui, imagine agora", avisou a viúva de MC Kevin, bem-humorada, deitada em uma maca.

Em entrevista recente, Deolane explicou por que optou por fazer uma cirurgia íntima. "A minha eu fui no médico para uma consulta normal e a ginecologista falou: 'Deo, quer fazer isso aqui pra melhorar?' Eu já tive dois partos normais e falei assim: 'mas tá feia assim, estragada?' Ela disse: 'não, só um ladinho que está maiorzinho que o outro", relatou no "Podcats".

"Percebo diferença apenas se eu abrir para olhar, fechadinha não mostrava nada, mas melhora muito a autoestima das mulheres, que passam a ter relação no claro, eu, independente de qualquer coisa, gosto de tudo escuro", completou.