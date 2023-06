Deo Garcez viverá personagem cômico em nova novela da Globo: 'Muitas risadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Deo Garcez revelou que irá viver personagem cômico em Fuzuê e falou sobre expectativas para a novela

Deo Garcez (55), que estrelou Mar do Sertão como Catão, já está com papel garantido na nova novela da Globo, Fuzuê. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre os ensaios da produção, revelou suas expectativas para o lançamento da novela, que deve acontecer em agosto desse ano, e ainda revelou que irá viver personagem cômico na trama: "Muitas risadas".

"Domingos, meu personagem, tem bom caráter e é divertido. Nisso me identifico bastante com ele! É comerciante e reserva cenas que farão o público dar muitas risadas", compartilhou Deo Garcez . "Minha expectativa e a de todos nós é grande! A gente espera que o público se identifique, até porque Fuzuê tem todos os ingredientes para isso: romance, comédia, mistério e um gancho atrás do outro a cada capítulo".

"Retornar para uma novela em tão pouco tempo é um sinal de reconhecimento pelo trabalho em Mar do Sertão e Fuzuê será sem dúvida, outro sucesso em um universo totalmente diferente! O amor pela arte e o desafio de um novo personagem tão interessante me dá essa energia", acrescentou o ator de Fuzuê e Mar do Sertão.

Com uma curta diferença de tempo entre trabalhar em uma novela e participar de outra, Deo Garcez ressaltou os desafios da transição: "Criar um personagem novo e desassociá-lo do anterior, é sempre um desafio para o ator. Mas fazer parte de um núcleo cômico, ao mesmo tempo em que levo para os palcos um personagem tão diferente como o Luiz Gama, será desafiador também".

Com um elenco de peso, o ator também citou quem reencontrou nos bastidores dos ensaios de Fuzuê: "Me aproximei de alguns que conhecia somente através da telinha, como Zezeh Barbosa e Edson Celulari. Reencontrei Lilia Cabral, - fizemos o longa metragem Arcanos, a ser lançado - Giovana Cordeiro com quem trabalhei meses atrás em Mar do Sertão, na Globo, e Valquíria Ribeiro, parceira de outros trabalhos".