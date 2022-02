Decotadíssima, Pequena Lo chama atenção no Ensaio da Anitta

Comediante Pequena Lo chama atenção e se diverte em Ensaio da Anitta em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h53

Animada como de costume, a comediante Pequena Lo (26) foi uma das famosas mais empolgadas no Ensaio da Anitta, evento que aconteceu neste final de semana em São Paulo.

Para curtir o show da poderosa do funk que rolou no Memorial da América Latina, a influenciadora digital caprichou na make e escolheu um look decotado.

"E vamos de ensaio da Anitta", escreveu a humorista que foi elogiada por fãs famosos e anônimos no Instagram dela. "Tá maravilhosa!", exaltou uma seguidora.

No palco da apresentação, Anitta chamou a Pequena Lo para subir e andou em cima da motinho dela, mostrando que as duas estavam super animadas no ensaio de Carnaval.

Veja o look da Pequena Lo!