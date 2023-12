O recado que o cantor gospel Pedro Henrique mandou dias antes de sua morte

Vídeo com o cantor gospel Pedro Henrique volta a circular nas redes sociais; na gravação, ele faz um "pedido de socorro"

Fãs do cantor gospel Pedro Henrique, que faleceu aos 30 anos nesta semana, estão procurando respostas para a partida precoce do artista, que era seguido por quase 1 milhão de fãs nas redes sociais.

Agora, eles resgataram um vídeo no qual o artista reclama de cansaço e exaustão após a rotina intensa de compromissos. Só agora em dezembro, o artista faria 12 shows em vários estados diferentes do Brasil.

Fãs reagiram à gravação. "Exaustão também mata… coração não aguenta, e vários fatores juntos", declarou um. "Ele já estava sentindo sintomas, só não se cuidou", disse outro. "Nesse vídeo ele repete várias vezes 'estou cansado'. O corpo avisa, muitas vezes o corpo grita. E a gente acaba não escutando. Que perda mais triste! Que o Espírito Santo console toda a família e amigos!", afirmou outro seguidor.

A morte de Pedro Henrique aconteceu na noite de quarta-feira, 13, enquanto ele fazia um show em Feira de Santana, na Bahia. Ele passou mal no palco e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As informações iniciais apontam que ele pode ter sofrido um infarto, mas o laudo da causa da morte ainda não foi divulgado.

Declarações da família de Pedro Henrique

Mais cedo, a viúva do cantor desabafou sobre a dor do luto ao perdê-lo tão cedo. “Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui meu amor, tentando escrever e como sempre faltando palavras. Cadê você pra me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e eu sempre te falei que eu amo mais! Cadê você? Cadê você? Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã”, escreveu.